محافظ البحيرة : إقامة 6 مشروعات إستثمارية بمليار و127 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، وبحضور الدكتوره نهال بلبع - نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد وأعضاء الجنة، على إقامة 6 مشروعات إستثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية مليار و127 مليون جنيه توفر 529 فرصة عمل وهى عبارة عن :-

1- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية، على مساحة 7000 متر مربع بناحية قافلة بمركز أبو حمص بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويوفر 40 فرصة عمل مباشرة .

2- محطة فرز وتجميد حاصلات زراعية بناحية ابو المطامير على مساحة 12600 م٢، بتكلفة 843 مليون جنية، توفر 100 فرصة عمل .

3- مصنع أدوات نظافة منزلية من البلاستيك والالومنيوم ومنظفات وأدوات كهربائية بناحية أبو المطامير على مساحة 21 الف م2 بتكلفة 7.25 مليون جنيه، ويوفر 19 فرصة عمل .

4- مشروع طاقة شمسية لانتاج الكهرباء على مساحة 85395 م2 بناحية وادى النطرون بتكلفة 219 مليون جنية ويوفر 240 فرصة عمل

5- محطة تموين سيارات و5 محلات لبيع مستلزمات الانتاج الزراعى ومصنع مجمدات خضروات وفاكهة على مساحة 2500 م٢، بناحية مركز ابو المطامير بتكلفة 50 مليون جنية، توفر 100 فرص عمل .

6- محطة فرز وتعبئة خضروات وفاكهة على مساحة 185 م٢، بناحية قرية احمد عرابى بمركز بدر بتكلفة 4.25 مليون جنيه، توفر 30 فرصة عمل .

وأكد اللواء المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون 70% على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع إتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التى تم تخصيص الأراض لإقامتها .