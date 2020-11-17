سناتور يواجه مؤسسى فيس بوك وتويتر بالتحيز ضد اليمين.. وزوكربيرج ودورسى يعتذران

كتبت رباب فتحى

طرح السناتور الأمريكى، مايك لي، سلسلة من الأسئلة المتعلقة بقرارات المحتوى التي عكسها فيس بوك وتويتر. وعند الاستماع إليه، بدا أنه كان محقًا في أن الشركات كانت ببساطة متحيزة ضد اليمين، وفقا لـ"سى إن إن" الأمريكية.

اعترف كل من زوكربيرج ودورسي بالأخطاء ولم يبذلوا سوى القليل من الجهد للدفاع عن أنفسهم باستثناء القول بأنهم ارتكبوا أخطاء وقاموا بتصحيحها. كما قال دورسي عن تعديل المحتوى في وقت مبكر من جلسة الاستماع، "نحن نواجه شيئًا يبدو مستحيلًا."

تحت استجواب لي، أقر دورسي بأن تويتر ارتكب "خطأ" عندما تصرف ضد تغريدة كتبها مارك مورجان ، مفوض الجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.

وعزا دورسي الخطأ إلى "الوعي المتزايد بالحسابات الحكومية". انتقد لي منصات التواصل الاجتماعي بسبب "الأخطاء" المتكررة التي قال إنها تؤثر بشكل غير متناسب على الحسابات المحافظة.