سقوط 10 عاطلين بأسوان بحوزتهم مخدرات وأسلحة غير مرخصة

أسوان - صلاح المسن

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ،ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم من ضبط 10 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 10 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

و حسبما أفادت الشرطة ، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري غير مرخص وكمية من نبات البانجو المخدر تزن7 كيلو جرام و (1.150) كيلو جرام حشيش و ستة الاف قرص مخدر و( 25) جرام هيروين واسلحة بيضاء وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا.

وتركت نتائج الحملة، إثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .