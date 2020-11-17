زعيم المعارضة التركية: الاقتصاد فى القاع.. وأردوغان يعيش أحلام وردية

كتب- هاشم الفخراني

أكد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على معاناة بلاده من الفقر، مع استمرار تجاهل الحكومة لحل المشاكل، وقال إن الأمة التركية بائسة، لكن من يعيشون في القصر الرئاسي لا يرغبون في سماع تلك الحقائق.

ووفقاً لـ"تركيا الآن"، أضاف كليتشدار خلال اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركى، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب القصر الرئاسى يسعون خلف الأحلام الوردية، ولا ينظرون لواقع الأمة المؤلم.

وأشار إلى تناقض تصريحات الحكومة التركية، وقال إنه صرحوا مؤخرًا بأن الاقتصاد بلغ ذروته قبل 15 يومًا، وهم أنفسهم يقدمون الآن روشتة طبية لعلاج آلامه.

وأوضح زعيم المعارضة التركية أن الاقتصاد بلغ ذروته بالنسبة لمن يديرون المناقصات بالدولار، ويقرضون الدولة بالدولار، أما بالنسبة للمواطنين فقد وصل إلى القاع.

وعن تصريحات أردوغان التي دشن فيها لإصلاحات جديدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، قال كليتشدار حكموا البلاد 18 عامًا، والآن اكتشفوا أن هناك أزمة وأن تركيا بحاجة لإصلاح قانوني، بعد 18 عامًا لقد خجلتم قليلًا، أليس كذلك.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوضح أنه بصدد البدء في مرحلة جديدة من العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف. وأن تركيا سوف تشهد عهدًا جديدًا من الإصلاحات على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، زاعمًا أن تركيا شهدت حركة إيجابية ظاهرة للعيان في الأسواق، مع الإعلان عن ركائز المرحلة الاقتصادية الجديدة.