رئيس جامعة بنى سويف يوجه بتشكيل لجان متابعة للإجراءات الاحترازية

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومدير عام شئون التعليم، حيث استهل المجلس جلسته بتقديم التهنئة للوكلاء الجدد متمنيا لهم التوفيق.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشكيل لجان متابعة من وكيل كل كلية لشئون التعليم والطلاب، برئاسة عميد الكلية لتطبيق تلك الإجراءات والتوجيه المستمر والتنسيق مع اللجنة العليا التى تم تشكيلها حفاظا على صحة الجميع مع ضرورة متابعة حضور أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجداول الدراسية .

وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها الموافقة على عمل مجموعات تقوية بأسعار رمزية لطلاب كلية الحقوق، والموافقة على افتتاح برنامج المياه والبيئة بكلية الهندسة مع مخاطبة المجلس الأعلى لاتخاذ اللازم، إضافة إلى تفعيل نص المادة 17 من لائحة البرامج التكنولوجية لقبول الطلاب القدامى فى البرامج التكنولوجية المميزة بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى .

كما ترأس رئيس جامعة بنى سويف، مجلس معهد النباتات الطبية والعطرية، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومستشارى رئيس الجامعة، والدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس .

وأكد رئيس الجامعة خلال المجلس، أن المعهد يتطلع إلى بناء شراكات مع قطاع الصناعة والمصدرين والعاملين فى مجال النباتات الطبية والعطرية، وأن الكفاءات العلمية الموجودة بالمعهد قادرة على تقديم الاستشارات العلمية والتدريب للطلاب والمهتمين بالعمل فى هذا المجال.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تسويق الخدمات البحثية بالمعهد لخدمة المجتمع وتقديم الاستشارات العلمية والتحاليل المعملية، والسعى نحو تنمية موارد المعهد من خلال هذه الخدمات البحثية ومن خلال استحداث برامج دراسية جديدة.

وناقش رئيس الجامعة خلال المجلس، عدد من القرارات والتى كان أهمها الموافقة على اتفاقية التعاون بين المعهد ومركز نواة للأبحاث العلمية والذى يقدم خدمات بحثية وتحاليل مخفضة لمنسوبى جامعة بنى سويف، وكذلك الموافقة على اتفاقية التعاون بين المعهد ومعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية والتى تحقق الاهتمامات البحثية المشتركة بين المعهدين.