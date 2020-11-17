رئيس جامعة بنى سويف يشيد باختيار 8 من أبناء الجامعة ضمن أفضل علماء العالم

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بمكتبه اليوم، عددا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد. وتم عقد مؤتمر صحفى للاحتفاء بهم وهم الدكتور أيمن معوض محمود، والدكتور عرفه حسين، والدكتور حسين عبد الرحمن السيد بكلية العلوم، والدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد إمام عبد الرحيم بكلية الصيدلة وذلك بحضور نخبة من الصحفيين ووسائل الإعلام والقنوات الإعلامية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته الغامرة بهذا الحدث العالمى وفخره بأبناء الجامعة الذين رفعوا اسم الجامعة وأسهموا فى رفع تصنيفها عالميا وبالرغم من أن جامعة بنى سويف تعد جامعة وليدة وحديثة فإن اختيار 8 علماء عالميا يعد إنجازا حقيقيا ومن هنا و طبقا لتوجيهات القيادة السياسية سوف يتم تجهيز معامل بنفس كفاءة معامل الجامعات الاجنبية لتوفير المناخ الملائم للعلماء العائدين من البعثات والمهمات العلمية للاستفادة من خبراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع المحلى والدولة ككل .

وأكد رئيس الجامعة أن زيادة نسبة النشر الدولى فى المجلات العلمية المتميزة لحوالى 1040 بحث لهذا العام يعكس تقدم الجامعة فى مجال البحث العلمى وثقة هذه المجلات فى أبحاث الجامعة، لافتا أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولى كافة المواقع التى تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم، مؤكدا على ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشى مع الخطة البحثية القومية .