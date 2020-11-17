رئيس أذربيجان يقود سيارة مصفحة خلال جولة في إقليم قره باغ.. فيديو

كتب محمد شعلان

ظهر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وهو يتجول في سيارة مصفحة بمدينة جبرائيل بمنطقة النزاع في إقليم قره باغ، ونشرت مهربان علييفا، زوجة الرئيس الأذربيجانى، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو لزوجها وهو يرتدي زيا عسكريا ويقود سيارة وسط اقليم قره باغ، وظهر في الفيديو وهو يخاطب أحد معه في السيارة ويشير إلى مناطق تم قصفها في الإقليم.

وأكد الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، أنه سيتم محاسبة الجانب الأرميني عبر المؤسسات القضائية الدولية لتدميره البنية التحتية فى مناطق قره باغ التى سيطرت عليها أذربيجان. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الرئيس الأذربيجانى: نحن الآن فى مركز جبرائيل، لا يوجد ولو حتى مبنى واحد سالم. تم فقط بناء مركز عسكرى، مع تدمير باقى البنية التحتية على يد العدو، إن كانت المنازل أو المباني العامة أو المدارس.



رئيس اذربيجان فى جولة بالسيارة

ولفت الهام علييف، إلى أن الجانب الأرميني ستتم محاسبته على كل ذلك في المحاكم الدولية، وسيجرى إشراك المؤسسات الدولية والخبراء مع احتساب حجم كل الأضرار وسنطالب بتعويضات على ما تم تدميره خلال السنوات الـ 30 الماضية، موضحا أن الأرمن دمروا كلبيجار، حيث أحرقوا مؤخرا المنازل والمدارس وقطعوا الغابات.

يذكر أنه قد وقع رئيس اذربيجان الهام علييف، اتفاقا مع الجانب الأرميني لإنهاء الصراع العسكري في قره باغ، وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف الثلاثاء الماضي، إنه وقع اتفاقا لإنهاء الصراع العسكري مع أرمينيا على منطقة ناجورنو قرة باغ، وقال رئيس اذربيجان الهام علييف، في لقاء عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "البيان الثلاثي الموقع سيصبح نقطة (حاسمة) في تسوية الصراع".