دبلوماسي أوروبي: دول الاتحاد تبحث أزمة شرق المتوسط والقرارات في قمة ديسمبر

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن دبلوماسي أوروبي تأكيده أن حديث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في فاروشا يناقض الرؤية الأممية لتوحيد قبرص.

وقال الدبلوماسي الأوروبي: دول الاتحاد تبحث أزمة شرق المتوسط والقرارات في قمة ديسمبر.

وفى وقت سابق أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسف الاتحاد إزاء الإجراءات المتعلقة بفتح منطقة "فاروشا" المسيجة والمُحتلة من قبل تركيا، والتصريحات التي تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة؛ لتسوية القضية القبرصية، محذراً من أنها "ستسبب المزيد من عدم الثقة والتوتر في المنطقة ويجب العدول عنها على وجه السرعة".

وأشار بوريل- في بيان مكتوب، نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية، على موقعها الإلكتروني- إلى أن "تطورات اليوم في فاروشا تأتي في وقت تتواصل فيه محاولات إفساح المجال للحوار والاستئناف السريع للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية شاملة وإعادة التوحيد على أساس التقدم المحرز حتى الآن".