جورجيا تسجل 3117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تبليسى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى جورجيا تسجيل 3117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالى إلى 85 ألفا و952 حالة، وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (جورجيا توداى) على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3638 حالة تعاف جديدة خلال الساعات السابقة ليرتفع الإجمالي إلى 68 ألفًا و929 حالة، كما أن هناك 45 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 778 وفاة.

يذكر أن السلطات الصحية في جورجيا، أعلنت الجمعة الماضية، تسجيل 3473 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 73154 شخصًا على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) الجمعة، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 55511 شخصًا، فور تسجيل 3342 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُشيرة إلى أن عدد مصابي كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفبات، بلغ 3413 حالة.

وأشارت إلى وفاة 37 شخصًا إثر الإصابة بـ "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 363 حالة.