جامعة القناة تكرم طالبين مكفوفين حصلوا على بطولة الجمهورية فى رفع الأثقال

وأضاف أن الجامعة ترعى كل المواهب وكل الأبطال وخاصة الطلاب من ذوى الهمم حيث أن جامعة قناة السويس لديها ابطال يمثلونها على مستوى الجمهورية ويمثلون مصر على مستوى العالم وعلى مستوى أفريقيا، حيث يحققوا مراكز متقدمة فى الكثير من الأنشطة والمشاركات الرياضية، مشيرا إلى أن الشيء المميز أن هناك ابطال من ذوى الهمم يتم تكريمهم بصفة مستمرة لما حققوه من بطولات سواء على مستوى الجمهورية أو العالم او افريقيا

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب ، أننا كرمنا اثنين من الأبطال وهم إسراء محمد الفائزة ببطولة الجمهورية فى بطولة رفع الأثقال للمكفوفين الحاصلة أيضا على بطولة العالم فى رفع الأثقال للمكفوفين والبطل محمد رمضان الفائز أيضا ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال للمكفوفين والحاصل ايضا على على بطولة العالم لرفع الاثقال للمكفوفين وتقديرا ومساهمة من الجامعة لهؤلاء الأبطال يتم تسهيل تنسيقهم فى الجامعة بالإضافة إلى إقامتهم بالمدن الجامعية دون قيود أو شروط، وكذلك يعفون من الرسوم الجامعية والمصاريف الدراسية، وإعفائهم من مصاريف الإقامة بالمدن الجامعية ومصاريف التغذية .

وأكد نائب رئيس الجامعة أن هناك تسهيلات تقدمها الجامعة وإدارتها لذوى الهمم، وهى تسجيل المحاضرات والكتب على أسطوانات لتسهيل الدراسة عليهم، وكذلك يتم عمل معامل خاصة لذوى الهمم لتلقي دروسهم ومحاضراتهم فيها .

وأضاف أن الطلبة من ذوى الهمم نقوم باشراكهم فى العديد من الأنشطة داخل الجامعة بشكل مكثف جدا حتى لا يشعروا بأن هناك فرقاً بينهم وبين زملائهم الاخرين وأصحاب الهمم مثلوا الجامعة داخل مصر وخارجها وحصلو على العديد من البطولات فى الأنشطة المختلفة.



تكريم البطل محمد