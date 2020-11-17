اليوم السابع
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توزيع 3000 كرتونة على العاملين بجامعة بنى سويف تخفيفا لأعباء الحياة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:43 م
توزيع 3000 كرتونة على العاملين بجامعة بنى سويف تخفيفا لأعباء الحياة الكراتين
بنى سويف هانى فتحى

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أطلقت جامعة بني سويف مبادرة من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بتوزيع 3000 كرتونة من المواد الغذائية على العاملين بجميع كليات ومعاهد الجامعة لتخفيف ورفع المعاناة الملقاة على كاهل العاملين .

وأوضح الدكتور منصور أن المنظومة الإدارية جزء لا يتجزأ من أعمدة الجامعة ولا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها وأن تلك المبادرة خطوة بسيطة لتحقيق الانتماء والولاء فالجامعة ليست مقرا للعمل فقط بل كيان يحتوي الجميع.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تم اتخاذها تيسيرا على العاملين بالجامعة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلي أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة  العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به .

وعبر العاملون عن سعادتهم بما يقوم به رئيس الجامعة وامتنانهم الشديد لكل ما يبذله من خطوات رائعة تجعلهم محل اهتمام وتقدير من أجل الارتقاء بالمنظومة الإدارية وعدم إغفالهم ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل بالجامعة .

 

 


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