تمارين التنفس المريح للحفاظ على صحة الرئة

كتبت إيناس البنا

تعتبر الرئتان جزءًا أساسيًا من أجسامنا ، وتحتاجان إلى العمل بشكل صحيح. في ظل زيادة التلوث ،حذر موقع OnlyMyHealth من مخاطره على الصحة وسط جائحة فيروس كورونا. تمارين التنفس لها تأثير كبير على حياتنا لأنها تساعدك على الشعور بالاسترخاء

ما هي فوائد التنفس السليم؟

يقلل التنفس العميق من مستوى التوتر في الجسم ، وهو الأمر الذي تم إثباته بالفعل في العديد من الدراسات، ليس هذا فقط ، عندما تأخذ نفسًا عميقًا ، فإنها تنبه عقلك للاسترخاء

الفوائد الصحية الشهيق والزفير :

يزيد الهدوء والطاقة

يخفف الألم

يزيل سموم الجسم

يقلل من التوتر

ينشط الجهاز اللمفاوي

يحسن المناعة والهضم

يخفض ضغط الدم

نقترح عليك هنا تقنية تنفس يمكن أن تساعدك على الاسترخاء ، وتسمى هذه التقنية 4-7-8.

كيف تؤدي تقنية التنفس 4-7-8؟

للقيام بهذه التقنية ، أولاً وقبل كل شيء ، اجلس على الأرض بسلام وحافظ على ظهرك مستقيماً. هل لديك مشكلة في الجلوس بشكل مستقيم؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فيمكنك أيضًا استخدام الحائط للحفاظ على ظهرك في وضع مستقيم. لبدء هذه الممارسة:

تنفس من خلال الأنف لمدة 4 ثوان وأغلق فمك.

عد حتى أربعة في عقلك.

بعد ذلك توقف عن التنفس لمدة 7 ثوان. إذا كنت تجد صعوبة في حبس أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ ، في البداية ، لا تضغط كثيرًا. من خلال المحاولة ، ستكون قادرًا على القيام بذلك.

بعد ذلك ، حرر النفس من فمك وعد حتى 8. كرر هذه العملية ثلاث مرات على الأقل. يمكنك القيام بذلك في كثير من الأحيان إذا كنت تريد.