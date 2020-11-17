تفاصيل دعم قرى مدينة إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إن مركز اسنا عامة وقرية الكيمان خاصة تتمتع بعدة خدمات تم إنشاءها في الآونة الأخيرة لدعم المواطنين، أبرزها وحدة إسعاف وتطوير للوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ووحدات إطفاء ومراكز شباب ومدارس بمختلف أنواعها، ووحدات شئون اجتماعية وبنوك وسجل مدنى وشهر عقاري ومعاهد أزهرية، بجانب العمل على رصف عدة طرق بإسنا بعد الانتهاء من البنية التحتية بالمدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تشهد قرى المركز العمل بخدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة بعد توفير قطع الاراضي لانشاء محطات عليها لتكمل مسيرة الخدمات بالمركز، كما تم وضع خطة بضرورة فتح افاق وفرص عمل جدية في كافة الخدمات منها إقامة المدينة الداجنة على مساحة 561 فدان ، وانشاء مدينة اسنا الجدية على مساحة 7500 فدان ، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية على مساحة 107 فدان بـ 45 مليار جنيه وذلك للنهوض بمركز اسنا، وذلك تفعيلاً لمبادرة حياه كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية داخل القرى في بناء المسكن للأسر الاكثر احتياجا وايضا المشاركة في تشييد وتطوير المدارس والمعاهد ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان، أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية لإقامة المشاريع الخدمية والتنموية لخدمة المواطنين، وتعليمات محافظ الاقصر المستشار مصطفي ألهم بالاهتمام بشتى المشروعات الخدمية داخل اسنا والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية، فقد تم افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الكيمان، وذلك عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث أنه تم إنشاء مركز الخدمات على مساحة 240م وتجهيزه وفرشه ويتكون من 7 شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلي، ومن المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد بالكيمان، خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقى طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، موضحاً أنه المركز تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربى لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.



تعرف على تفاصيل دعم قري مدينة إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة



رئيس مدينة إسنا يكشف تفاصيل دعم القرى