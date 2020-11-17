تعرف على جهود مباحث التموين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة على المخازن والمحال التجارية والمخابز لضبط الخارجين على القانون، وأسفرت عن ضبط العديد من القضايا منها:

ضبط "300 كيلو جرام رنجة - 300 كيلو جرام لانشون - 100 كيلو جرام فيليه دواجن - 100 كيلو جرام جبن - 82 كيلو جرام مقطعات دواجن"، منتهية الصلاحية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة (مسئول عن ثلاجة مواد غذائية"بدون ترخيص"كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى.

وأسفرت الحملات عن ضبط(300 قطعة بلاور -200 قطعة شنيور - 5000 بنطه حديد - 1000 حجر جلخ - 2000 مفك -800 ميزان مياه - 4500 استيكر مدون عليه علامات تجارية) بحوزة صاحب محل عدد وآلات كهربائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية وحيازته كميات كبيرة من العدد والآلات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط" 5600 زجاجة كحول إثيلى، جل مطهر مختلفة الأحجام والأشكال - 600 لتر مياه مقطرة - 1200 لتر جل - 1280 لتر مادة خام كحول مستورد - 10000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة بحوزة مدير مسئول عن مصنع مطهرات "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة بدر لإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المواد المطهرة "كحول طبى" مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم استخراج 82%– 150 بطاقة تموينية ذكية –31 إيصال صرف خبز)بحوزة (مسئول عن مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان )لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة وحيازة بطاقات تموين خاصة بالمواطنين واستخدامها فى الاستيلاء على نقاط الخبز المدعم عن طريق ماكينة صرف خبز "غير مخصصة له" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات فى ضبط (1500 بطارية هاتف محمول "بدون بيانات قبل التغليف" - 16000 أستيكر - 12000 كعب بطارية هاتف محمول - 18000 آى سى بطارية هاتف محمول - 16000 بطارية هاتف محمول - 14200 سماعة - 13300 كرتونه بطارية وسماعة فارغة - 1800 رأس شاحن هاتف محمول - 4600 وصلة شاحن - 5100 شاحن هاتف محمول - 18700 بطارية هاتف محمول "منتج نهائى" - أدوات تصنيع "ماكينة لحام وحقن")بحوزة(مسئول عن مصنع إكسسوارات هواتف محمولة "بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة المقطم) لإدارته المصنع وقيامه بتجميع بطاريات الهواتف المحمولة والإكسسوارات السابق استخدامها وإعادة تعبئتها داخل أغلفة مُستخدماً علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت الحملات فى ضبط (5,600 طن سكر - مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة مسئول عن مصنع لتعبئه السكر"بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة بدر.

كما تم ضبط (1400 متر جلد - 17500 قطعة مستلزمات جلدية - 29 ماكينة وأدوات تصنيع)، بحوزة مسئول عن مصنع للأحذية الرياضية"بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرط المرج.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى.