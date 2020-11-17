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بومبيو يبحث مع مصطفى الكاظمى التعاون بين بغداد وواشنطن

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:58 م
بومبيو يبحث مع مصطفى الكاظمى التعاون بين بغداد وواشنطن الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى يتلقى اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون بين العراق والتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى وقت سابق قال مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق: "نعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات فى العراق"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوضح رئيس وزراء العراق أن هناك ضغوطا لمنع ملاحقة المتورطين بالفساد فى العراق، ولفت الكاظمى، إلى أن هناك تعاونا من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة.


الكاظمى

العراق

بومبيو

امريكا

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