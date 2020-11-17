اليوم السابع
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خالد صلاح
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بلغاريا تسجل 3519 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أكبر حصيلة يومية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:24 ص
بلغاريا تسجل 3519 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أكبر حصيلة يومية فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
صوفيا (أ ش أ)

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سجلت بلغاريا 3519 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك فى أكبر حصيلة يومية، وذكرت بوابة البيانات الرسمية الموحدة -وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء، أن نتيجة 44% من الفحوصات كانت إيجابية في أعلى نسبة منذ بداية تسجيل الإصابة في البلاد

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 101 ألف و770 شخصًا فيما تعافى 30 ألفًا و300 بزيادة قدرها 942 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية


وأوضحت أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها عددًا قياسيًا للوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 152 شخصًا، منوهة بأنه لا يزال هناك 5353 مريضًا يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات، من بينهم 288 في وحدات العناية المركزة.


وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف وبلاجويفجراد.

 


بلغاريا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه البلغاريه

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