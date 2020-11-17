بخاخ للأنف من مستخلصات الجريب فروت يمكن أن يساعد مرضى كورونا

كتبت إيناس البنا

فقد أكثر من 1.32 مليون شخص حياتهم بسبب فيروس كورونا في واحدة من أعظم الأوبئة في الذاكرة الحديثة.

نشر الباحثون من الولايات المتحدة في مجلةCureus، تقريرًا يستكشف الدور المحتمل لمستخلص بذور إكسيليتول والجريب فروت (على شكل رذاذ أنفي) في علاج كورونا، تحت عنوان "الدور المحتمل لمحلول بخاخ الأنف بخلاصة بذور الجريب فروت في علاج كورونا".

أظهرت دراسات سابقة أن بخاخات الأنف يمكن أن تكون خيارًا جيدًا في كل من الوقاية من عدوى كورونا وعلاجها، كما أكدت أيضًا على كيفية حدوث تساقط الفيروس في الغالب من الأنف وتجويف الأنف، مما يجعل الأفراد الأصحاء على اتصال مع المصابين في خطر أكبر.



بخاخ الأنف من الجريب فروت لمكافحة كورونا

الإكسيليتول ومستخلص بذور الجريب فروت



حدد الباحثون عاملين في تكوين البخاخ وهما: الإكسيليتول ومستخلص بذور الجريب فروت، والتي عند إعطائها عن طريق الأنف على شكل بخاخات أنف يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض كورونا لدى المرضى.

أوضح الفريق أن مادة الإكسيليتول لها تأثيرات مضادة للفيروسات يمكن إثباتها في المعامل ضد العديد من الفيروسات، بما في ذلك فيروس أنفلونزا الطيور (AIV)، وفيروس مرض نيوكاسل (NDV) ، وفيروس مرض الجراب المعدي (IBDV).

استخدم الباحثون رذاذ الأنف إكسيليتول-جي إس إي لمدة 7 أيام في مرضى كورونا وقدموا حالات لثلاثة مرضى مختلفين لرسم خريطة لتأثيرها على نوبات المرض.

تعرض مرضى كورونا الثلاثة لمخاطر معتدلة وأعراض خفيفة، وتم إعطاؤهم رذاذ الأنف عن طريق الأنف مع العلاجات الداعمة الأخرى. أظهر المرضى، "تحسنًا سريريًا سريعًا ووقت قصير للشفاء عند تكرار اختبار مسحة الأنف عبر PCR".

تم العثور على الرذاذ ليكون آمنًا ، ويقترح المؤلفون أن هذا الرذاذ يمكن أن يكون "خيارًا علاجيًا مساعدًا محتملاً في حالات COVID-19 الخفيفة والمتوسطة."