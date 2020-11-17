ووقع إعلان النوايا عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، وعن الجانب الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت إلينا رامانويسكي؛ وذلك في احتفال أقيم بمقر ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت والولايات المتحدة قد بحثتا، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والتنسيق الثنائي بشكل أوثق فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة؛ وذلك خلال جلسة عمل لمسؤولين كويتيين وأمريكيين افتراضية حول الأمن، ضمن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الأمريكي ـ الكويتي، المقرر عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية نوفمبر الجاري، بحضور وزيري خارجية البلدين.

