السعودية تدين قرار إسرائيل بإنشاء 1257 وحدة استيطانية قرب القدس الشرقية

كتب أحمد عرفة

أدانت المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية قرب القدس الشرقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. يأتي هذا بعدما اتخذت إسرائيل خطوة أخرى، الأحد، فى خطة لبناء وحدات استيطانية فى منطقة حساسة قرب القدس الشرقية، وهى خطوة قال منتقدون إنها تهدف إلى دفع المشروع قدما قبل أن يتولى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن منصبه.

ووجهت سلطة أراضي إسرائيل عبر موقعها الإلكتروني الدعوة لمقاولين للمشاركة في عطاء لبناء 1257 منزلا في مستوطنة جفعات همتوس بموجب خطة أحياها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير شباط بعدما تسببت معارضة دولية في تجميدها فعليا.