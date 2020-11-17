البنتاجون يعلن سحب 2000 جندى من أفغانستان و500 من العراق قبل 20 يناير

رويترز

أعلن البنتاجون، خفض القوات فى أفغانستان من حوالى 4500 إلى 2500 قبل ترك ترامب المنصب، البنتاجون: أمريكا ستسحب حوالى 500 جندى من العراق وتترك نحو 2500 جندى .

ويستعد البنتاجون لأمر من الرئيس ترامب بسحب عدة آلاف من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق قبل أن يترك منصبه فى 20 يناير ، حيث تتوقع وزارة الدفاع أن يأمر ترامب المسؤولين العسكريين فى أقرب وقت هذا الأسبوع بخفض عدد القوات فى أفغانستان من 4500 إلى 2500 وعدد القوات فى العراق من 3000 إلى 2500 بحلول 15 يناير ، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل.

يأتى الأمر المفاجئ فى أعقاب الإطاحة بعدد من القيادات فى البنتاجون الأسبوع الماضى ووضع العديد من الداعمين لترامب فى الرتب العليا بالوزارة، حيث بدأت الإطاحة فى 9 نوفمبر عندما أقال ترامب وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر وعيّن مكانه كريستوفر ميلر قائداً بأعمال البنتاجون.

اصدر ميلر بيان رسمى أشار فيه إلى الدور الحالى للولايات المتحدة فى دعم حملات مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط "هذه الحرب لم تنته. نحن على وشك هزيمة القاعدة والمرتبطين بها ، لكن يجب أن نتجنب خطأنا الاستراتيجى السابق المتمثل فى الفشل فى رؤية القتال حتى النهاية. فى الواقع ، كانت هذه المعركة طويلة ، وكانت تضحياتنا هائلة ، والعديد منهم سئم الحرب - وأنا واحد منهم ، " ، وأضاف "كل الحروب يجب أن تنتهي". إنهاء الحروب يتطلب التنازلات والشراكة. لقد واجهنا التحدي. أعطيناها كل ما لدينا. الآن ، حان وقت العودة إلى المنزل ".

قبل أيام من إقالة ترامب لوزير دفاعه مارك إسبر ، أرسل رئيس البنتاجون مذكرة سرية إلى الرئيس ينصحه بأن الظروف غير كافية فى أفغانستان لأى انسحاب إضافى للقوات ، حيث يمكن أن يقوض محادثات السلام ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

من جانبهم، قال حلفاء الولايات المتحدة إنهم سيبقون فى أفغانستان حسب الحاجة، حيث صرح الأمين العام لحلف الناتو إن "موقف الناتو لم يتغير" بشأن دوره فى البلاد، مشيرا الى انه لا يريد أى حليف للناتو البقاء لفترة أطول من اللازم. وفى الوقت نفسه ، نريد الحفاظ على المكاسب التى تحققت من خلال هذه التضحيات ، ولضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين يمكنهم مهاجمة الولايات المتحدة أو أى حليف آخر فى الناتو ".