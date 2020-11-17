الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية فى إثيوبيا: 27 ألفا فروا من تيجراى

كتب سمير حسنى

أطلقت الأمم المتحدة، تحذيرات من أن تشهد إثيوبيا كارثة إنسانية خلال الأيام المقبلة، وقالت إن الحدود الإثيوبية مع السودان ستشهد "أزمة إنسانية على نطاق واسع"، كاشفة عن ان 27 ألف إثيوبيا فروا من إقليم تيجراي إلى السودان، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وقالت لجنة الطوارئ الحكومية ، قالت اليوم الثلاثاء ، إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "عمليات جوية دقيقة وجراحية" خارج ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد انتهاء مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات وميليشيات إقليم تيجراي.