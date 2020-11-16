مستشار الصحة العالمية: لا علاقه بين نقص فيتامين "د" والإصابة بمرض السكر

كتبت هند عادل

أكد الدكتور عادل عبد العزيز أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة سوهاج ومستشار منظمة الصحه العالمية لمرض السكر أنه لا يوجد دليل علمى يؤكد وجود علاقة بين نقص فيتامين د وزيادة فرص الإصابة بمرض السكرى، مشيرا على أن لا يوجد تجارب علمية تؤكد ذلك حتى الآن.

وأوضح أستاذ السكر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن فيتامين د متهم في إحداث الإصابة في كثير من الأمراض مثل الاكتئاب إلا أنه السبب الرئيسي في الإصابه بلين وهشاشة العظام، لكنه بريء حتى الآن من زيادة فرص الإصابة بمرض السكرى.

وأوضح مستشار منظمة الصحة العالمية أن هناك عوامل تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر بأنواعه المختلفة لا يمكن منعها أو التدخل فيها مثل العامل الوراثي بجانب العمر، حيث أن كبار السن هم دائما في مرمى مرض السكر وهم أكثر الفئات عرضة للإصابه به.

مضيفا أن أهم العوامل الخفية التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، هي تناول الطعام غير الصحى وعدم ممارسة النشاط البدنى بشكل مستمر وهما ما يؤديان إلى الإصابة بالسمنة والتي ترتبط ارتباط شرطي بالإصابة بمرض السكرى.

مؤكدا أن يمكن تجنب فرص الإصابة بمرض السكر بتنظيم الوجبات بشكل جيد وتقليل كميه السعرات وممارسة نشاط بدنى لخفض الوزن مما يمنع الإصابة بالسمنه وما يصاحبها من الوقاية من السكر.