مديرية الصحة بشمال سيناء تعلن شفاء 3 حالات وإصابة أخرى بكورونا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيانها اليومى، تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات وصفر وفيات، مضيفة أن موقف متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية أوضح أن الحالات الإيجابية حالة واحدة و3 شفاء، وصفر وفيات، وحجز 4 حالات لتلقى العلاج بالمستشفيات و46 فى عزل منزلى .

وأشار البيان إلى أن إجمالي الحالات منذ ظهور جائحة كورونا، 153 حالة إيجابية، و43 حالة وفاة، وعدد الحالات التى تم لها الشفاء 641 حالة.

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش حملة تعقيم وتطهير لحى عاطف السادات، وأفاد بيان للوحدة بأنه تمت تغطية حى عاطف السادات، بمنطقة خلف السلع الغذائية، وخلف المطاحن، ومقرات حكومية بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة.

كما تمت تغطية محطات الصرف الصحي فى حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والسيد السنوسي ومحمد شحاتة ومحمد إسماعيل وحسن عبدالرحمن وأحمد على ونافذ عبده مسلم.