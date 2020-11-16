محافظ دمياط ترأس الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الإعلانات

دمياط - معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الجهاز الإدارى للإعلانات، المُنعقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد مجاهد مدير الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وتناول الاجتماع استعراضا شاملا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات المُنفذة خلال الفترة الماضية طبقاً لما ورد بالبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووفقاً للمعايير والنُظم والقواعد المحددة لضبط المنظومة الإعلانية.

وفى هذا السياق، ذكرت المحافظ أنه تم مناقشة وضع أُطر محددة لمواصلة تنظيم هذه المنظومة بالشوارع والميادين والكبارى، لمحاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضارى العام فضلا عن توفير عوامل الأمان لمرتادى هذه الطرق، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بآليات إدارة الإعلانات بمناطق مختلفة وكذلك الشاشات الإعلانية بما تتوافق مع الاشتراطات الفنية المعمول بها فى هذا الشأن وأيضاً المعايير الخاصة بالذوق الجمالى العام والتنسيق الحضارى.

ومن جانبه، ذكر اللواء محمد بهجت أن هناك تعاونا وثيقا بين الشركة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحقيق جميع الأعمال الواردة بالاتفاقية طبقاً للوائح والاشتراطات المُنظمة للعملية الإعلانية، مؤكدًا تحقيق نجاحات كبيرة في تنظيم عملية الدعاية الانتخابية خلال فترتى انتخابات مجلسى الشيوخ و النواب، كما أكد أنه تم اتخاذ خطوات جادة فى هذا مجال الإعلانات منذ توقيع البروتوكول حتى الآن.