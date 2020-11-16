محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع الصرف الصحى بالمسعودى .. صور

أسيوط فريق المحافظات

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد حجر أساس مشروع الصرف الصحى بقرية المسعودى بمركز أبوتيج بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتوسع فى المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لبعض المشروعات بقرى مركز أبوتيج رافقه خلالها يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ورؤساء القطاعات ومهندسى المشروع بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

واستمع محافظ اسيوط – خلال الجولة التفقدية – إلى شرح لمكونات مشروع الصرف الصحى بقرية المسعودى ومراحل التنفيذ وتفقد موقع محطة المعالجة الثنائية الجارى تنفيذها ضمن المشروع الذى يتكون من محطة معالجة بطاقة استيعابية 1000 م3/يوم وشبكة انحدار بطول 8 كيلو لخدمة 10 ألاف نسمة بقرية المسعودى وتوابعها والذى يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تركيب الخطوط والشبكات وخط الطرد الرئيسى للمشروع وأشاد بمعدل الانجاز فى المشروع الذى سيتم الانتهاء منه خلال 8 أشهر مشددًا على تكثيف الجولات الميدانية لتفقد المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق بالقرى والنجوع للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والتأكد من سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى كافة القطاعات كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تكثيف الجولات والزيارات الميدانية لكافة المشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروعات لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استهدفت 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة كما تستهدف المرحلة الثانية 90 قرية أخرى بمختلف مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 2,3 مليار جنيه للنهوض بمختلف الخدمات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والشباب والرياضة والرصف والكهرباء بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أن المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف على المصارف الصناعية والذى يجرى تنفيذه بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع الصرف الصحي بالمسعودى