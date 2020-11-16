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مباحث بولاق تكثف جهودها لكشف تفاصيل العثور على رضيع بجوار مستشفى بولاق

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:00 ص
مباحث بولاق تكثف جهودها لكشف تفاصيل العثور على رضيع بجوار مستشفى بولاق رضيع - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل العثور على جثة طفل رضيع ملقى بمحيط إحدي المستشفيات فى منطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن شخص مجهول تخلص من الطفل بإلقائه بجوار المستشفى.
 
وتابعت التحقيقات أن الطفل دخل فى نوبة بكاء نبهت المارة إلى وجوده، فتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.
 
وأصدرت النيابة أمر بتفريغ الكاميرات للتوصل لهوية الشخص الذى تخلص من الطفل وأمرت بإيداع الطفل دار رعاية.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع، ملقى بمحيط إحدى المستشفيات فى بولاق الدكرور، وجارى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان العثور على الطفلة، للتوصل لهوية المسئول عن تركه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفل رضيع بأحد شوارع بولاق الدكرور، وذكر شهود عيان أنه تم العثور على الطفل بمحيط مستشفى، حيث كان فى حالة بكاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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