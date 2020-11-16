مباحث بولاق تكثف جهودها لكشف تفاصيل العثور على رضيع بجوار مستشفى بولاق

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل العثور على جثة طفل رضيع ملقى بمحيط إحدي المستشفيات فى منطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن شخص مجهول تخلص من الطفل بإلقائه بجوار المستشفى.

وتابعت التحقيقات أن الطفل دخل فى نوبة بكاء نبهت المارة إلى وجوده، فتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وأصدرت النيابة أمر بتفريغ الكاميرات للتوصل لهوية الشخص الذى تخلص من الطفل وأمرت بإيداع الطفل دار رعاية.