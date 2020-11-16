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كنائس كوم أمبو بأسوان تحتفل بتعيين "كامل ميشيل" فى الشيوخ.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:56 م
كنائس كوم أمبو بأسوان تحتفل بتعيين "كامل ميشيل" فى الشيوخ.. صور جانب من الاحتفالية
أسوان – عبد الله صلاح

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احتفلت كنائس مدينة كوم أمبو بأسوان مساء اليوم الاثنين، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتعيين ابن مدينة كوم أمبو المهندس كامل ميشيل، منسق لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس فى مجلس الشيوخ.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والسيد الإدريسى رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بالوطن العربي، والأنبا هدرا مطران كنائس أسوان، والعشرات من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وشهدت الاحتفالية إجراءات التباعد الاجتماعى لمجابهة فيروس كورونا.

وكان الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ولفيف كبير من الآباء الكهنة ، أقاموا الشهر الماضي، احتفالية بكاتدرائية رئيس الملائكة بأسوان لتقديم التهنئة للمهندس كامل ميشيل، ابن أسوان، ومنسق لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، لاختياره نائبا لمجلس الشيوخ بالتعيين من رئيس الجمهورية.

وأصدر الأنبا هدرا مطران أسوان بيانا هنأ فيه المهندس كامل ميشيل، لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاختياره عضواً بمجلس الشيوخ 2020. وقال الأنبا هدرا فى البيان الصادر عن لجنة العلاقات العامة بالمطراينة: "الأنبا هدرا والكهنة والخدام والخادمات وشعب الكنيسة بإيبارشية أسوان، يقدمون للمهندس كامل ميشيل أجمل التهانى والتبريكات لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره عضوا لمجلس الشيوخ 2020". 

وتابع البيان: "راجين من الرب أن يعينه ويرشده لخدمة بلادنا العزيزة مصر، متمنيا له دوام التوفيق والرقى بصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى وأبينا المحبوب الأنبا هدرا".

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
 
جانب من الحضور
جانب من الحضور
 
حضور الحفل
حضور الحفل

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