كامالا هاريس: موسم الأعياد يقترب بالتزامن مع حصد كورونا أرواح آلاف الأمريكيين

كتب محمد شعلان

طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الامريكيين بالالتزام بإجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا مع اقتراب موسم الأعياد في الولايات المتحدة، وغردت كامالا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "اقترب موسم الأعياد، ولا يزال الوباء يحصد أرواح الآلاف من الأمريكيين كل يوم. من فضلك ، قم بدورك لحماية مجتمعك. ارتدِ قناعًا واغسل يديك وحافظ على التباعد الاجتماعي".



كامالا هاريس على تويتر

وأكدت كامالا هاريس، الفائزة بمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، أن الولايات المتحدة تواجه عدة أزمات من بينها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى جانب العنصرية وفترة الركود والكساد.

وغردت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر :"يواجه بلدنا عددًا من الأزمات: جائحة عالمية، وكساد ، وعنصرية ممنهجة، وأزمة مناخية... أنا وجو بايدن على أتم الاستعداد لنبدأ العمل من الآن".

وأشارت كامالا هاريس، في وقت سابق إلى أنه إنه إذا وافقت المحكمة العليا على وجهة نظر المعارضين لمشروع الرعاية الصحية (أوباما كير)، فإن قرارها يمكن أن يحرم 20 مليون أمريكي من الرعاية الصحية، ويضر بـ"حمايتنا لـ 100 مليون شخص" في هذا البلد.

وقالت هاريس- في خطاب مشترك لها مع بايدن خلال وقت سابق، إن المحكمة العليا الأمريكية نظرت في قضية مشروع الرعاية الصحية (أوباما كير)، موضحة أنه إذا ما تم المساس بهذا النظام الصحي، فإن شرائح عدة من المجتمع الأمريكي سوف تتضرر من ذلك.

وأكدت أن ذلك يحدث في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي حصد أرواح أكثر من 238 ألف شخص.