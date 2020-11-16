فنادق واشنطن تشهد نقصا بالغرف الشاغرة مع اقتراب حفل تنصيب الرئيس بايدن

كتب إيهاب محمد

فى أواخر يناير القادم، حيث موعد تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا لها، من المنتظر أن يتزاحم الأشخاص للاقتراب من منصة التنصيب، ولكن فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة والوفاة، وضرورة إجراء الاختبارات، والحجر الصحى المحتمل، هل سيحرص الأشخاص على الحضور؟.

بالاستناد على حجوزات الفنادق، فالإجابة هى نعم

لقد وصلت المزيد من الفنادق المعروفة فى العاصمة بالفعل إلى قدرتها الاستيعابية تحضيرًا لتاريخ 20 يناير، وأما الفنادق التى لا تزال شاغرة، فقامت بزيادة أسعارها، وفرض فترات إقامة ذات حد أدنى.

ولا يقتصر هذا الاهتمام على الفنادق الفاخرة فقط، إذ نفذت جميع الغرف فى جميع فنادق "Holiday Inn" فى العاصمة من أجل يوم التنصيب.

مراسم التنصيب فى ظل الجائحة

ورغم أن حفل التنصيب هو عبارة عن فترة تنشغل فيها فنادق العاصمة، إلا أن جائحة فيروس كورونا قللت توفرها، ومن أجل حماية العملاء، لا تقوم العديد من الفنادق باستقبال الضيوف إلى أقصى درجة من سعتها الاستيعابية، ويقلّل ذلك من عدد الغرف، ولهذا السبب، أصبحت باهظة الثمن.

وأوضحت مديرة التسويق فى فندق "ريجز" الشهير وسط العاصمة، جينيفر سورلى، أن الفندق ينتظر لرؤية كيف سيبدو الحدث قبل التوصل إلى قرار نهائى، فيما يخص أسعار أسبوع التنصيب، وفقا لـموقع CNN بالعربية .



تنصيب ترامب - صورة ارشيفية

وعند سؤالها عما إذا كانت لديها مخاوف بشأن سفر مجموعات كبيرة من الأشخاص إلى واشنطن فى 20 يناير، أوضحت العمدة، موريل باوزر، أنها شاركت فى مراحل التخطيط المبكرة مع الحكومة الفيدرالية من أجل الحفل، وفقًا لما أشارت إليه سابقًا.

وأبلغت واشنطن عن 649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الأسبوع الماضى، اعتبارًا من 11 نوفمبر، ووصول معدلات النتائج الإيجابية إلى نسبة 2.28%.

يوم تاريخي

ورغم التكاليف المرتفعة، وتحديات السفر بظل الجائحة، لا يزال العديد من الأمريكيين يخططون لزياراتهم بحماس، حيث أشار مؤرخ رئاسى فى جامعة "رايس"، دوجلاس برينكلى، إلى أن تدفق المسافرين ليس مفاجئًا، قائلًا: "الحضور يعطيك حق للتفاخر، ويمكنك أن تقول للعائلة والأصدقاء، أنك شاركت فى لحظة تاريخية على مر العصور".

تنصيب اوباما

وتوصل مؤرخ رئاسي آخر، وهو تيم نافتالي من جامعة نيويورك، إلى نتيجة مشابهة، إذ قال مع استمرار الإنكار العنيد للرئيس ترامب لنتائج هذه الانتخابات، سينظر الكثيرون إلى طقوس تاريخ 20 يناير في عام 2021 كتأكيد على انتقال السلطة، وفقا لـــCNN.