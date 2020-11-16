اليوم السابع
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حكومة بريطانيا: نحتاج مزيدا من الواقعية فى محادثات التجارة من جانب الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:48 م
حكومة بريطانيا: نحتاج مزيدا من الواقعية فى محادثات التجارة من جانب الاتحاد الأوروبى جونسون
رويترز

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم، الاثنين، إن على الاتحاد الاوروبي أن يظهر "مزيدا من الواقعية" في مفاوضاته التجارية ، وأن يحترم استقلال بريطانيا كدولة ذات سيادة، مكررا أنه لا تزال توجد فجوات يتعين تجاوزها.
 
وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين "رغم إحراز بعض التقدم في الأيام القليلة الماضية، هناك الكثير من العمل الذى يجب القيام به والوقت قصير جدا".
 
وتابع قائلا "لذا إذا أردنا تحقيق مزيد من التقدم فى الأيام المقبلة، فإننا نحتاج لرؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي إزاء ما يعنيه أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة".

رئيس الوزراء البريطانى

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

مفاوضاته التجارية

بريطانيا

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