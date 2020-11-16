حبس لص طفايات الحريق فى الأزبكية 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأزبكية بحبس لص طفايات الحريق الخاصة بعربات مترو الأنفاق 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تمكنت الخدمات الأمنية والتابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لتأمين محطة مترو أنفاق أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص، وبحوزته جوال بداخله (2 طفاية حريق خاصين بإحدى عربات قطار مترو الأنفاق)، وحقيبة بداخلها (عصا بنهايتها قطعة معدنية - مفتاح لفك الصواميل "المستخدمين فى فك الطفايات من مكان تثبيتها داخل عربات المترو).

وبمواجهته اعترف بسرقته طفايتى الحريق من عربات المترو، وقرر قيامه باستقلال القطار من محطة بداية رحلته وفك الطفاية من مكان تثبيتها داخل العربات باستخدام الأدوات المضبوطة مُستغلًا خلو العربة من الركاب وإخفائها داخل الجوال محاولًا الخروج من المحطة وسط تزاحم جمهور ركاب المترو. وبتطوير مناقشة المتهم بمعرفة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بشرطة النقل والمواصلات اعترف بسابقة قيامة بسرقة عدد من طفايات الحريق الخاصة بالمترو والتصرف فيها بالبيع لعميله سيئ النية (مالك محل لبيع طفايات الحريق - له معلومات جنائية - كائن بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بداخل محله على (17 طفاية حريق خاصين بمترو الأنفاق)، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهم الأول، وقرر بشرائه الطفايات وقيامه بتغيير معالمها وبيعها للجمهور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.