اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم بورسعيد" تعلن تفعيل منظومة التحول الرقمى ونظام المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:56 م
"تعليم بورسعيد" تعلن تفعيل منظومة التحول الرقمى ونظام المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية اجتماع وزارة المالية بمديرى مديريات التعليم لمدن القناة وشمال وجنوب سيناء
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ"كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية تتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات الصراف الآلى والشراء الإلكترونى وتقدم للعاملين بالدولة بدون مقابل وتصنف فى أعلى درجة من التقنية الإلكترونية.

 

جاء ذلك على هامش اجتماع وزارة المالية بمديرى مديريات التربية والتعليم لمدن القناة وشمال وجنوب سيناء بشأن تفعيل التحول الرقمى ونظام المدفوعات إلى بطاقة "ميزة" للدفع الإلكترونى بمحافظة الإسماعيلية.

 

ولفت باهى إلى أن تعليم بورسعيد استعد لهذا الشأن باتخاذ الإجراءات الإدارية من خلال وحدة الدفع الإلكترونى المركزية على أن يتم تحويل جميع البطاقات لأكثر من 12 ألفا من العاملين بتعليم بورسعيد إلى بطاقات ميزة حسب التعليمات الوزارية على أن يتم تسليمها للموظف فى مكان عمله بدون أى مقابل.


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

تعليم بورسعيد

كارت ميزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة