"تعليم بورسعيد" تعلن تفعيل منظومة التحول الرقمى ونظام المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ"كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية تتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات الصراف الآلى والشراء الإلكترونى وتقدم للعاملين بالدولة بدون مقابل وتصنف فى أعلى درجة من التقنية الإلكترونية.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزارة المالية بمديرى مديريات التربية والتعليم لمدن القناة وشمال وجنوب سيناء بشأن تفعيل التحول الرقمى ونظام المدفوعات إلى بطاقة "ميزة" للدفع الإلكترونى بمحافظة الإسماعيلية.

ولفت باهى إلى أن تعليم بورسعيد استعد لهذا الشأن باتخاذ الإجراءات الإدارية من خلال وحدة الدفع الإلكترونى المركزية على أن يتم تحويل جميع البطاقات لأكثر من 12 ألفا من العاملين بتعليم بورسعيد إلى بطاقات ميزة حسب التعليمات الوزارية على أن يتم تسليمها للموظف فى مكان عمله بدون أى مقابل.