اليوم السابع
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ترامب: ملايين بطاقات الاقتراع تم تغييرها من قبل الديمقراطيين والنتائج مزيفة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:07 م
ترامب: ملايين بطاقات الاقتراع تم تغييرها من قبل الديمقراطيين والنتائج مزيفة ترامب
كتب محمد شعلان

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هاجم الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية التى تستمر فى حسم لغة وصول منافسه جو بايدن لمنصب الرئاسة بشكل رسمى، وغرد ترامب متسائلا: "لماذا تفترض Fake News Media باستمرار أن جو بايدن سيصعد إلى الرئاسة، دون السماح حتى لجانبنا بإظهار مدى سوء تحطيم وانتهاك دستورنا الأمريكى العظيم فى انتخابات 2020 ، وهو ما نستعد للتو للقيام به".

ترامب على تويتر
ترامب على تويتر

 

وأضاف ترامب، في رسالته: " هوجمت.. ربما كما لم يحدث من قبل! من أعداد كبيرة من مراقبي الاقتراع الذين تم طردهم من غرف فرز الأصوات في العديد من ولاياتنا، إلى ملايين بطاقات الاقتراع التي تم تغييرها من قبل الديمقراطيين ، فقط للديمقراطيين ، إلى التصويت بعد انتهاء الانتخابات، إلى استخدام اليسار الراديكالي".

متابعة عل تعليقات ترامب
متابعة عل تعليقات ترامب

 

وأكد ترامب، أن أنظمة التصويت لم تكن جيدة أو آمنة، قائلا: "لا يمكن للمسؤولين عن حماية دستورنا السماح للنتائج المزيفة لانتخابات البريد الإلكترونى لعام 2020 بالبقاء. العالم يراقب".

 

وكان قد أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى يوم 3 من شهر نوفمبر الجارى، وأعلن فوز منافسه جو بايدن بها.

 

وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم: "أنا الفائز فى الانتخابات"، ولكن إدارة موقع التواصل تويتر وضع إشارة تحذيرية تشير إلى أن المصادر الرسمية للانتخابات الرئاسية لا تتفق مع تغريدة ترامب.

 

وفى وقت سابق اليوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن القضايا المرفوع بخصوص انتخابات الرئاسة 2020، ليست مرفوعة من جانبه بل هى من الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات أثناء عمليات الاقتراع.

 

وكتب ترامب على تويتر أيضا: "سيتم قريبًا رفع قضايانا الكبيرة التى تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020، والغضب من الأشياء التى تم القيام بها لتغيير النتيجة".

 

وأعلن المرشح الديمقراطى جو بايدن الأسبوع الماضى، فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".


ترامب

نتيجة الانتخابات الامريكية

جو بايدن

طعون ترامب على الانتخابات

رئيس امريكا

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