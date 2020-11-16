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تجديد حبس المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة شركة بالطريق الدائرى

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:59 م
تجديد حبس المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة شركة بالطريق الدائرى سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بسرقة مبلغ مليون و500 ألف جنيه، من سيارة تابعة لإحدى الشركات بالإكراه، خلال سيرها أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق ومندوب شركة، أفاد فيه أنهما خلال نقل مبلغ مليون و500 ألف جنيه بواسطة سيارة تابعة للشركة، فوجئوا بـ6 أشخاص يستقلون سيارة، يعترضون طريقهما، ويجبرونهما على التوقف بالإكراه، واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتبين أن أحدهم يعمل بالشركة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وإعادة النقود المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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