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تأجيل دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة لجلسة 29 نوفمبر الجاري

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:25 م
تأجيل دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة لجلسة 29 نوفمبر الجاري محكمة-أرشيفية
كتب: كريم صبحى

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قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 29 نوفمبر الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات. 
 
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.
 
وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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