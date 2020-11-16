بروتوكول تعاون ثلاثى لتطوير 100 فصل من فصول الحضانات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شهد محافظ الدقهلية اليوم، حفل توقيع البروتوكول الثلاثى لمشروع تطوير الحضانات بمحافظة الدقهلية، والذى يستهدف العمل على تطوير 100 فصل من فصول الحضانات بنطاق المحافظة، منهم 50 فصلا تابعا للجمعية الشرعية ، و50 فصلا تابعا لمؤسسة صناع الحياة.

ووقع البروتوكول الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والمهندس عفت رجب داود منسق عام الجمعية الشرعية بالدقهلية، والدكتور احمد سعده الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة " مصر"، وقد ثمن محافظ الدقهلية دور ومشاركات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة مع الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تعدد انشطتها فى المجالات التعليمية والانسانية والاجتماعية لفئات المجتمع الدقهلاوى.

واشاد مختار، بالدعم المتواصل من وزارة التضامن الاجتماعى ومساندتها الدائمة فى كافة المجالات الاجتماعية والانسانية على أرض محافظة الدقهلية.

وفى ذات السياق أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى انه تم اختيار الفصول التى تقرر توقيع البروتوكول بشأنها كمرحلة أولى بعد عمل دراسة وحصر شامل للحضانات بالجمعيات والمؤسسات الاهلية بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير يبدأ العمل فيها فورا ويستهدف التطوير تنمية القدرات المتنوعة لهذه الحضانات وتنفيذ برنامج تدريبات متعدد الانشطة، لتعظيم الاستفادة من هذه الفصول لصالح اطفال الحضانات.

حضر توقيع البروتوكول ، المستشار صابر زاهر رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والدكتور جابر طلبه العميد السابق لكلية رياض الاطفال بالمنصورة،و مديرو البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة والحضانات بمؤسسة صناع الحياة، والجمعية الشرعية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وتطبيقا للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بالمحافظات المصرية ، وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.