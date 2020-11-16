الهند تسجل 30548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 وفاة

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سجلت الهند 30 ألفا و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و845 ألفا و127 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.