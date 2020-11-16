النيابة تطلب التحريات حول مصرع مسن صدمه قطار ركاب فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع مسن نتيجة اصطدام قطار ركاب به صباح أمس الأحد، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالة المتوفى، تمهيدًا لإصدار تصريح بالدفن.

ويجرى ضباط مباحث الجيزة، تحريات فى واقعة مصرع مسن، نتيجة اصطدام قطار به صباح أمس الأحد فى البدرشين.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حادث قطار بالبدرشين، صباح اليوم الأحد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، تبين من خلال أقوال شهود العيان، أن قطار صدمه، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية، فى وقت سابق، تقريرًا يتضمن توصيات وحلول لأوجه القصور والخلل فى المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، وهى:

1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقان التحذيرية والتى تضىء أمام المزلقان مباشرة.

2- وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.

3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.

4- تقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.

5- تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.

6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.

7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.

8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.