المجلس الفيدرالى الإثيوبى يرفض التفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

كتب سمير حسنى

قالت مصادر إعلامية اليوم الاثنين، إن المجلس الفيدرالى الإثيوبى رفض التفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بذريعة خرقه للدستور.

فى غضون ذلك، حث رئيس تحرير جبهة تيجراي ، دييرتسيون جيبريمكاييل، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على إدانة الاعتداءات "الفظيعة" للقوات الإثيوبية بالإقليم الذى يشهد اشتباكات بين الحكومتين الفيدرالية والمحلية.

وكشف دييرتسيون جيبريمكاييل، رئيس جبهة تيجراي، عن امتلاك الجبهة صواريخ بعيدة المدى، متعهدا باستخدامها عند الضرورة، واتهم رئيس جبهة تيجراي، في تصريحات صحفية، إريتريا بحشد فرقا عسكرية على حدود الإقليم، مؤكدا القدرة على الصمود في الحرب الحالية حتى النهاية.

كان زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية قال إن قواته تقاتل قوات إريترية إلى جانب القوات الإثيوبية "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.