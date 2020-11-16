"أوقاف السويس" تنظم حملة تنشيطية توعوية عن تنظيم الأسرة.. صور

قال الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إنه تم التنسيق مع الدكتورة هويدا محمد حسين مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس لعمل حملة تنشيطية توعوية إعلامية لنوادى المرأة فى مراكز الأسرة استجابة لخطاب الصحة لمدة أسبوعين بإحياء فيصل وعتاقه والأربعين وذلك للرقى بالمجتمع .

جاء ذلك استمرار مشاركة مديرية أوقاف السويس، بقيادة الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس للأسبوع الثانى على التوالى صباح اليوم الاثنين، مبادرة من حقك تنظمى تحت إطار المشاركة المجتمعية للاوقاف مع الصحة .

وتابع الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن الشيخ فداء محمد السيد ، رئيس المساجد الحكومية ، ألقى محاضرة تحت عنوان تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة فى الإسلام، موضحا كيف يكون تنظيم الأسرة فى ظل تعاليم الإسلام السمحة وشارك فى اللقاء الدكتورة هويدا محمد حسين مدير إدارة تنظيم الاسرة والأستاذة وسام مصطفى قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة وسيد الهلاوى وسحر محمود على مشرفة نوادى المرأة بعتاقة.

كما ألقى الشيخ محمود السعيد محاضرة فى تنظيم الاسرة فى ظل تعاليم الإسلام السمحة وشارك فى اللقاء الدكتورة منى قطب والدكتور حاتم محمد والدكتور أحمد هشام والدكتور محمد نبيل وهالة عبدالحميد والأستاذة نعيمة محمد مسئول نوادى المرأة بالاربعين ..

وأضاف الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس واستكمالا لهذه المشاركة الفعالة القى اليوم الشيخ محمد فتحى مسلم مدير الدعوة بالمديرية محاضرة فى تنظيم الاسرة فى ظل تعاليم الإسلام السمحة ومشاركة الدكتورة منى صلاح والأستاذة منال شكرى مشرفة النادى بالوحدة الصحية بفيصل.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس على هذا التنظيم والتعاون المثمر النافع للمجتمع سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء .