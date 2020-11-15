اليوم السابع
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وصول شجرة عيد الميلاد إلى مركز روكفلر بنيويورك.. فيديو

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:00 ص
وصول شجرة عيد الميلاد إلى مركز روكفلر بنيويورك.. فيديو شجرة الكريسماس
رويترز

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تلقت مدينة نيويورك دفعة كانت تحتاجها بشدة مع وصول شجرة عيد الميلاد العملاقة التي تمثل البداية غير الرسمية لموسم العطلات لعام 2020، ووصلت شجرة التنوب النرويجية التي يبلغ ارتفاعها 23 مترا إلى مركز روكفلر في الساعات الأولى من الصباح برفقة حراسة من الشرطة على طول الطريق من أونيونتا في نيويورك، وقالت محطة (إن.بي.سي) إن من المقرر إقامة حفل إضاءة الشجرة التي يبلغ وزنها 11 طناً في روكفلر بلازا في الثانى من ديسمبر، ويطل مقر المحطة، التي ستنقل الحدث مباشرة، على روكفلر بلازا.

وقالت المحطة إنه لن يسمح للمتفرجين بحضور الحفل، الذي عادة ما يجتذب المئات، هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا. لكن سيكون بوسعهم الاستمتاع برؤية الشجرة خلال موسم العطلات.

 


الكريسماس

نيويورك

الولايات المتحدة

روكفلر

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