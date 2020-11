وصول شجرة عيد الميلاد إلى مركز روكفلر بنيويورك.. فيديو

تلقت مدينة نيويورك دفعة كانت تحتاجها بشدة مع وصول شجرة عيد الميلاد العملاقة التي تمثل البداية غير الرسمية لموسم العطلات لعام 2020، ووصلت شجرة التنوب النرويجية التي يبلغ ارتفاعها 23 مترا إلى مركز روكفلر في الساعات الأولى من الصباح برفقة حراسة من الشرطة على طول الطريق من أونيونتا في نيويورك، وقالت محطة (إن.بي.سي) إن من المقرر إقامة حفل إضاءة الشجرة التي يبلغ وزنها 11 طناً في روكفلر بلازا في الثانى من ديسمبر، ويطل مقر المحطة، التي ستنقل الحدث مباشرة، على روكفلر بلازا.

