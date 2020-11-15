اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يناقشان تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:06 م
وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يناقشان تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، اليوم،الأحد، مع نظيره الأذري جيهون بيراموف تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.
 
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الجانبين أكدا ضرورة وجود دور تلعبه منظمة اللاجئين بجانب مؤسسة التربية والعلم والثقافة (يونيسكو) التابعتين للأمم المتحدة في الإقليم.
 
وأوضحت الخارجية الروسية أن الوزيرين تباحثا حول تنفيذ البيان المشترك لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا لوقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العدائية في إقليم قره باغ، إضافة إلى التنسيق بشأن تمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة وتنظيم عملها.
 
وأكد الوزيران الحاجة للمنظمات الدولية في الإقليم، مثل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بجانب اليونيسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في مرحلة ما بعد الصراع وحل المسائل الإنسانية.
 

روسي

اذربيجان

أرمينيا

سيرجي لافروف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة