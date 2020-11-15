ننشر أسماء 28 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى الغربية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - تصوير السعودى محمود

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أسماء 28 مرشحًا سوف يخوضون جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عن 7 دوائر انتخابية بمحافظة الغربية.

وجاءت جولة الإعادة بدائرة أول طنطا بين كل من المرشحين عبد المنعم إبراهيم شهابي، وسمير جاد عيسي، وغباشي محمد بدير، وأحمد مهاب الهرميل، وسمير محمد الخولى، وشريف مصطفى خليل.

وفى دائرة كفر الزيات بين المرشحين سامح فتحي حبيب، وإبراهيم عبد الله الدهراوي، وعبد القادر محمد سرور، ومحمد احمد فايد.

وفى دائرة قطور بين المرشحين فؤاد إبراهيم حسب الله، وعبد الله أحمد الشيخ.

وفى دائرة أول المحلة الكبرى بين المرشحين، محمود عبد السميع الشامي، وحامد عبد الجليل إبراهيم، ومحمد خليفة محمد، واحمد بلال البرلسي.

وفى دائرة مركز المحلة الكبرى بين المرشحين، حامد جلال جهجه، وإبراهيم محمد الديب، وإيهاب فتوح سنبل، وعبد الباسط محمد عبد القوي.

وفى دائرة سمنود بين عبد المطلب محمد الحلو، واحمد عبد الحكيم يوسف دراج.

وفى دائرة زفتى، بين كل من المرشحين محمد سعد بدراوي، ومصطفى راغب أبو زيد، وعامر حامد الشوربجى، ومحمد سلامه توفيق، ومحمد ربيع غزاله، وهيثم توفيق زغلول.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري.