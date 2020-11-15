مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفذ حملة تعقيم بحى العبور

ونفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين سيد السنوسي ومحمد شحاته، وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن ، ونافذ عبده مسلم.

وسبق وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم عددا من كليات جامعة العريش ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان للوحدة، أنه تم تعقيم كلية الاقتصاد المنزلي والاداب و التجارة والعلوم البيئيه الزراعية .

كما تم الانتهاء من حملة تطهير حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، وتطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى منطقة سوق المحاسنة ، وتعقيم حى ضاحية السلام والرائد العربى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.