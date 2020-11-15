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مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفذ حملة تعقيم بحى العبور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:01 م
مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفذ حملة تعقيم بحى العبور حملة تعقيم - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من حملة تعقيم وتطهير حى العبور، وأعلنت الوحدة فى بيانها، أن فريق تابع لها قام بتغطية حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، وتغطية محطات الصرف الصحي فى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

ونفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين سيد السنوسي ومحمد شحاته، وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن ، ونافذ عبده مسلم.

وسبق وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم عددا من كليات جامعة العريش ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان للوحدة، أنه تم تعقيم كلية الاقتصاد المنزلي والاداب و التجارة والعلوم البيئيه الزراعية .

كما تم الانتهاء من حملة تطهير حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب  ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، وتطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى منطقة سوق المحاسنة ، وتعقيم حى ضاحية السلام والرائد العربى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

 

 

 


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