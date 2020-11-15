محافظ الدقهلية يكرم الحاصل على برونزية العالم للأساتذة فى كمال الأجسام بإسبانيا

الدقهلية - فريق المحافظات

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بطل العالم حمدي عبدالحليم غانم الحاصل على الميدالية البرونزية للأساتذة فى كمال الأجسام، "مركز ثالث" فئة الرجال في إسبانيا والتى أقيمت فى نوفمبر 2020، والبطل المذكور ابن قرية درين بمركز نبروه، وعضو الجمعية العمومية بمركز شباب درين، حيث كرم محافظ الدقهلية البطل العالمى بتسليمه شهادة شكر وتقدير، تقديرا لجهوده التى رفعت اسم مصر والدقهلية عاليا فى المجال الرياضى.

وأشاد المحافظ بالتفوق والتميز لأبناء الدقهلية الرياضيين فى كافة المجالات الرياضية سواء محليا او دوليا مؤكدا اهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين وإفساح الطريق أمامهم لتعظيم المشاركة فى كافة الألعاب والمسابقات داخليا وخارجيا، وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة لمديرية الشباب والرياضة لرعايتها للشباب والرياضيين مؤكدا دعمه ورعايته المتواصلة لهذه الفئات الرياضية المتميزة فى كافة الألعاب والأنشطة الرياضية.

حضر التكريم، علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، فؤاد بدراوى عضو البرلمان السابق عن مركز ومدينة نبروه، والسيد عوض الله مدير ادارة شباب نبروه، وائل السواح رئيس مجلس ادارة مركز شباب درين، وكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفنى للمنتخبات القومية مدرب المنتخب المصرى، رئيس نادى الناصرية الرياضى، وعصام غانم شقيق البطل المكرم.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين وتشجيع وتحفيز الموهوبين والمتميزين منهم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.