قابيل وهابيل فى بنى سويف.. دسا لأخيهما السم فلم يمت فقتلاه بالرصاص.. فيديو

شهدت قرية البرج التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، واقعة مؤسفة حيث أقدم شقيقان على التخلص من أخيهما من أم ثانية بوضع السم له، وعندما تأخر موته أطلاقا عليه الرصاص، حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، لغز العثور على جثة طالب فى السادسة عشر من عمره، بأحد الحقول الزراعية بين قريتى البرج وبهبشين بدائرة مركز ناصر، حيث دلت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة ناصر أن وراء الجريمة شقيقاه من أم ثانية، بسبب الميراث وسوء معاملة والدة المجنى عليه لهما.

كما دلت تحريات وحدة مباحث ناصر برئاسة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر أن هناك خلافات أسرية بين شقيقا المجنى عليه محمود 32 عاما، وحمادة 30 عاما، وبين ووالدته كونها الزوجة الثانية لوالدهم بينهما، ورغبتهما فى الحصول على الميراث.

واعترف المتهمان بأنهما قررا الانتقام من أخيهما فاستدرجاه إلى خارج المنزل بقطعة أرض زراعية، بعد أن دسا له السم فى مشروب ومع تأخر تأثره بالسم قاما بقتله بسلاح نارى غير مرخص كان بحوزتهما، وبعد تأكدهما من مفارقته للحياة وضعاه فى تروسيكل وألقيا جثته بجوار مصرف زراعى.