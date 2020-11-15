فريق بايدن: إعادة فرز أصوات جورجيا لم تكشف مخالفات

كتب أحمد عرفة

أكد فريق الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أن إعادة فرز أصوات جورجيا لم تكشف مخالفات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وجه حكام الولايات الأمريكية رسائل إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بضرورة الاعتراف بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في الوقت الذى أكد فيه مساعد جو بايدن، أن تغريدات ترامب ليس لها أي تأثير على حقيقة الانتخابات.

وفى هذا السياق قال الحاكم الجمهوري لولاية أركنسا لـقناة NBC الأمريكية، إنه من المهم وصول المعلومات الاستخباراتية لبايدن كي يستعد للفترة الانتقالية، وأضاف الحاكم الجمهوري لولاية أركنسا أنه يحب أن نقبل نتيجة الانتخابات.

وتابع الحاكم الجمهوري لولاية أركنسا: كان من الجيد أن نرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يغرد بأن بايدن فاز وأعتقد أن ذلك بداية الإقرار، واستطرد الحاكم الجمهوري لولاية أركنسا: لدى أعدائنا فرصة لاستغلال الوضع ونريد ضمان انتقال سلس للسلطة.