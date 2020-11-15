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عادل الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:47 م
عادل الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية
إيمان حنا

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انتقد وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، حظر تصدير الأسلحة، الذى تفرضه ألمانيا على السعودية بسبب حرب اليمن، مؤكدًا أن الرياض تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى. وفق العربية.

 

وأعرب الجبير، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نقلها موقع العربية، عن اعتقاده "بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن، غير منطقية".

 

وأوضح أن الحرب فى اليمن حرب مشروعة أُجبرنا على خوضها، مضيفا أن السعودية يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول وهى تفعل ذلك.

 

وكان طرفا الائتلاف الحاكم فى ألمانيا، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، قد اتفقا فى معاهدة الائتلاف فى مارس 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة "بشكل مباشر" فى حرب اليمن.


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