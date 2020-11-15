اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 56 قضية تموينية من بينها بيع سجائر بأزيد من التسعيرة بسوهاج

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:00 ص
ضبط 56 قضية تموينية من بينها بيع سجائر بأزيد من التسعيرة بسوهاج سجائر مضبوطه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية من بينها ضبط محمود ه م ا 48 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 220 " علبة سجائر وضبط عيد ب ع ب 54 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط " 180 " علبة سجائر.

كما  تم ضبط " 150 " كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي قبل بيعها للمواطنين  وضبط" 12 " قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3 " قضايا عدم تقديم الاخطار الشهري عن حصة البوتاجاز و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة جـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه بالمراكز والمدن من أجل ضبط الأسواق.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

مديرية امن سوهاج

حملة تموينية

ضبط الأسواق

ضبط الأسعار

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة