ضبط 56 قضية تموينية من بينها بيع سجائر بأزيد من التسعيرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية من بينها ضبط محمود ه م ا 48 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 220 " علبة سجائر وضبط عيد ب ع ب 54 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط " 180 " علبة سجائر.

كما تم ضبط " 150 " كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي قبل بيعها للمواطنين وضبط" 12 " قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3 " قضايا عدم تقديم الاخطار الشهري عن حصة البوتاجاز و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة جـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه بالمراكز والمدن من أجل ضبط الأسواق.