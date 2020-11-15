شخص يخاطر بحياته لإنقاذ كلب وسط مياه الفيضان فى الفلبين.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

خاطر رجل بحياته لإنقاذ كلب من إحدى العمارات في الفلبين حيث سبح وسط مياه الفيضان التي يبلغ ارتفاعها ستة أقدام لإنقاذ كلب، وظهر الكلب يحاول الخروج من المياه خارج العقار في مدينة ماريكينا، التي تعد أحد أكثر المناطق تضررًا في الفلبين بعد أن ضرب إعصار فامكو البلاد الأسبوع الماضى.

الرجل يحاول إنقاذ الكلب داخل إحدى العقارات بالفلبين

وظهر الرجل في مقطع يبلغ مدته 32 ثانية وهو يسبح عبر مياه السيول الموحلة إلى مكان الكلب المحاصر، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية، فيما كانت ضربت عواصف ورياح سرعتها 80 ميلاً في الساعة المنطقة قبل أن تغرق مياه الأمطار في أنحاء العاصمة مانيلا ووصل إعصار فامكو ، الذي يُشار إليه باسم إعصار يوليسيس في الفلبين إلى اليابسة في مقاطعة كويزون بجزيرة لوزون قبل أن يتجه نحو العاصمة مانيلا ، التي يقطنها أكثر من مليوني شخص والذى يعد الإعصار الاستوائي الحادي والعشرون في الفلبين لعام 2020.



الرجل أثناء محاولته إنقاذ الكلب

وقالت إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية إن فامكو كان إعصارًا من الفئة الثانية وأصدر تحذيرًا من "الإشارة 3' ، حيث كانت الإشارة 5 هي الأعلى، كما حذروا من أضرار جسيمة للمباني و زيادة الأضرار التي تلحق بالمباني السكنية القديمة، وتأتي العاصفة بعد أكثر من أسبوع بقليل من مقتل 74 شخصًا وتدمير آلاف المنازل في البلاد عندما وصل الإعصار غوني ، المعروف أيضًا باسم إعصار رولي ، إلى اليابسة في الأول من نوفمبر.