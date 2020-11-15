اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شخص يخاطر بحياته لإنقاذ كلب وسط مياه الفيضان فى الفلبين.. فيديو وصور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:56 ص
شخص يخاطر بحياته لإنقاذ كلب وسط مياه الفيضان فى الفلبين.. فيديو وصور الرجل ينقذ الكلب وسط الفيضان
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطر رجل بحياته لإنقاذ كلب من إحدى العمارات في الفلبين حيث سبح وسط مياه الفيضان التي يبلغ ارتفاعها ستة أقدام لإنقاذ كلب، وظهر الكلب يحاول الخروج من المياه خارج العقار في مدينة ماريكينا، التي تعد أحد أكثر المناطق تضررًا في الفلبين بعد أن ضرب إعصار فامكو البلاد الأسبوع الماضى.

 

الرجل يحاول إنقاذ الكلب داخل إحدى العقارات بالفلبين

الرجل يحاول إنقاذ الكلب داخل إحدى العقارات بالفلبين

 

وظهر الرجل في مقطع يبلغ مدته 32 ثانية وهو يسبح عبر مياه السيول الموحلة إلى مكان الكلب المحاصر، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية، فيما كانت ضربت عواصف ورياح سرعتها 80 ميلاً في الساعة المنطقة  قبل أن تغرق مياه الأمطار في أنحاء العاصمة مانيلا ووصل إعصار فامكو ، الذي يُشار إليه باسم إعصار يوليسيس في الفلبين  إلى اليابسة في مقاطعة كويزون بجزيرة لوزون قبل أن يتجه نحو العاصمة مانيلا ، التي يقطنها أكثر من مليوني شخص والذى يعد  الإعصار الاستوائي الحادي والعشرون في الفلبين لعام 2020.

الرجل أثناء محاولته إنقاذ الكلب
الرجل أثناء محاولته إنقاذ الكلب

 

وقالت إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية إن فامكو كان إعصارًا من الفئة الثانية وأصدر تحذيرًا من "الإشارة 3' ، حيث كانت الإشارة 5 هي الأعلى، كما حذروا من أضرار جسيمة للمباني و زيادة الأضرار التي تلحق بالمباني السكنية القديمة، وتأتي العاصفة بعد أكثر من أسبوع بقليل من مقتل 74 شخصًا وتدمير آلاف المنازل في البلاد عندما وصل الإعصار غوني ، المعروف أيضًا باسم إعصار رولي ، إلى اليابسة في الأول من نوفمبر.

الرجل يمسك فى الكلب وسط المياه
الرجل يمسك فى الكلب وسط المياه

 


إعصار فامكو

اعصار فى الفلبين

فيضان فى الفلبين

الطقس فى الفلبين

انقاذ كلب فى الفلبين

انقاذ كلب من فيضان الفلبين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كلاب وتماسيح وأشبال نمور.. حيوانات عاشت فى البيت الأبيض قبل كلب بايدن

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 09:00 ص

نزهة مجانية من صديق.. كلب يحمل آخر على ظهره للسباحة فى بحيرة.. فيديو وصور

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 05:00 ص

فرق الإنقاذ تتدخل.. طفل يسقط بين جدارين أثناء لعبه مع كلب فى الصين.. فيديو وصور

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 03:00 ص

لحظة درامية.. شاهد ماذا فعل كلب مع قطة نافقة صدمتها سيارة فى الصين؟.. فيديو

السبت، 07 نوفمبر 2020 05:00 ص

سطو مسلح لسرقة كلب بول دوج بعد ارتفاع سعر السلالة فى أمريكا.. فيديو

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة